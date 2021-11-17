برلمان شباب كفر الشيخ ينظم نموذج محاكاة لمجلس النواب.. «صور»

نظم برلمان شباب كفر الشيخ، نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور النائية هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووائل فرج، رئيس مجلس مدينة فوة، بدعوة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

الجلسة شهدت تنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب

شهدت الجلسة البرلمانية تنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور أعضاء برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب فوه بقصر الثقافة بحضور عدد من التنفيذيين بالمدينة وهم مدير إدارة التربية والتعليم، مدير إدارة الشؤون الصحية وممثلا عن مصلحة الكهرباء ونائب رئيس مجلس مدينة فوة، وقدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للسادة التنفيذيين ولاقت اهتماما كبيرا منهم والرد على كافة الطلبات، على وعد باستمرار التعاون مع أعضاء برلمان الشباب.

تدريب متميز

وثمنت «الطباخ» دور مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بقيادة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب الذي وجهت له الشكر على دور المديرية في تنمية مهارات أعضاء البرلمان بمراكز الشباب، ومستوى التدريب المتميز الذي قدمه المدرب أحمد مسعد، وذلك بإشراف محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

كما وجهت للأعضاء نصائح مهمة حول الاهتمام بالتعلم والتكامل مع المؤسسات التنفيذية من أجل الوصول إلى تحقيق مصالح المواطنين الذي هو المقصد الأول لكل من أعضاء مجلس النواب أو التنفيذيين وبالتالي أعضاء برلمان الشباب الذي هو محاكاة لمجلس النواب.

واختتم محمد كريم رئيس مجلس المحاكاة الجلسة موجها الشكر للحضور، برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب فوه بإشراف تنفيذي لعبد الحميد عبد الخالق، مدير الإدارة، محيى السلطيس رئيس القسم، و شيماء الحلواني منسق برلمان الشباب.

وجاء تنظيم النموذج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.