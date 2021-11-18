تفاصيل زيارة دوقة كورنوال لعزبة خير الله.. نساؤها صنعن المعجزات

استعدت منطقة عزبة خير الله لاستقبال دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، أمير ويلز، في إطار جولتهما في القاهرة بعد وصولهما للقاهرة ظهر اليوم الخميس.

وتزور دوقة كورنوال، كاميلا عزبة خير الله؛ لتفقد مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا.

وتفقدت الدوقة عددًا من المشروعات، التي تدعمها بريطانيا في المنطقة التي تمكن نساؤها من المساهمة بشكل فعال ليس فقط في دعم مجتمعاتهن الصغيرة، وإنما أيضا المجتمع الأوسع، حيث ساهمت عدد منهن في توفير العباءات الطبية لمساعدة الأطباء في محافظات مختلفة لمواجهة جائحة كورونا.

كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة. كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

ويشار إلى أنه تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية في المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطانى منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.

بدورها، قالت نانسي الأمير، مديرة مكتب البرامج في المجلس الثقافي البريطاني إن دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا تزور عزبة خير الله لتفقد مشاريع يدعمها برنامج «التواصل المناخي لتمكين المرأة والشباب» من خلال لعب دور فعال في خدمة مجتمعاتهم بصورة تفيدهم وتفيد غيرهم وذلك من خلال تأمين دخل لهم.

تجارب نسائية

وتستمتع الدوقة لتجارب نسائية وتشاهد مسرحية أثناء زيارتها لأحد الأسطح المزروعة في إطار مشاريع مبادرة التواصل المناخي- والتى تشتمل على سبع مبادرات -وهو برنامج عالمي يقوم به المركز الثقافي البريطاني لتمكين الشباب والمرأة من خلال توفير تدريبات وفرص تعليم.

وأوضحت «الأمير»، أن هناك خمسة أسطح مزروعة بصورة تحافظ على الحد من التغير المناخي، الذى يمثل إحدى القضايا المهمة التي تركز عليها زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا في زيارتهما للأردن ومصر، مشيرة إلى أن مبادرة التواصل المناخي بدأت عام 2021 تمهيدا لاستضافة المملكة المتحدة لقمة جلاسكو كوب 26 والتي تم تنظيمها في نوفمبر الجاري.

قضية تغير المناخ

وتولي بريطانيا ومصر اهتماما بالغا لقضية تغير المناخ حيث تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة المناخ كوب 27 عام 2022.

وأضافت نانسي الأمير، أن المبادرات في عزبة خير الله تشتمل على مشاريع للنساء والشباب لإعادة التدوير بصورة صديقة للبيئة منها تدوير وصناعة شنط صديقة للبيئة.

كما تعمل المبادرة على زيادة الوعي بشأن تحديات تغير المناخ.