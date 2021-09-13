مشروعات صغيرة بـ57 مليون جنيه لدعم «عزبة خير الله» بالقاهرة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفقه وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشروعات التطوير الجارية بمناطق «عزبة خير الله 1 و2»، التي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية، وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون جنيه، في إطار أعمال التطوير وخدمة المواطنين.

تنفيذ 6 مشاريع بقيمة 57.6 مليون

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن هذه المشروعات تتم في إطار الاتفاقيات الموقعة بين المحافظة والجهات الأجنبية المانحة المذكورة، مؤكدةً أن مشروعات التطوير التي يجري تنفيذها في منطقة «عزبة خير الله»، تشمل قطاعات الطرق والإنارة والصحة.

تطوير الوحدات الصحية

وأكدت «عبد المنعم» أنه تم زيارة مشروع تطوير الوحدة الصحية في «عزبة خير الله»، ومكتب صحة مصر القديمة ثاني، ومركز طبي الزهراء، بقيمة 2.2 مليون جنيه، وأوضحت أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر، الذي يشمل رصف شارع المحجر، وتوفير 240 وحدة إنارة، بتكلفة 23.3 مليون جنيه، وبلغت نسب التنفيذ به 30%.

أعمال رصف وتطوير شوارع خير الله

كما أكدت نائب المحافظ أنه من بين المشاريع الجاري تنفيذها بعزبة خير الله، تطوير شارع الإمامين، وشارع الخيالة، وشارع عبد الخالق الطحاوسي، ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة، بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال بالكامل.

وأضافت أن أعمال التطوير شملت تطوير المدخل الرئيسي لعزبة خير الله، بقيمة 8.8 مليون جنيه، ويشمل إنشاء طريق صاعد بطول 660 متراً، وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب، بقيمة مليون جنيه، وتطوير سلالم ومسار المشاة، وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله، بقيمة 17.4 مليون جنيه.