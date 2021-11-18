مصطفى الفقي يستعد لتوقيع كتاب «الرواية رحلة الزمان والمكان»

يستعد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، لتوقيع كتابه «الرواية رحلة الزمان والمكان» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك في الساعة السادسة مساء، يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ملامح من مذكرات مصطفى الفقي:

ومن خلال سيرته المهنية التي تتماشى مع تاريخ مصر المعاصر، يكشف الفقي عن العديد من الكواليس المهمة، ويعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهدًا عليها تارة وشريكا في صنعها مرات.

ويتضمن الكتاب 20 فصلًا، تشمل مقدمةً إضافيةً وخاتمةً بالخُلاصات والدروس المستفادة، يسرد فيها الفقي مسيرته بحسٍ روائي ممتع، ويجعل من مفردة «الرواية» التي اختارها عنوانا لحياته، مفردةً في مكانها.

وحسب بيان صادر عن الدار المصرية اللبنانية، فإن «الفقي» يقدم وثيقة تاريخية حقيقية مدعومةً بصور نادرة تمثل ألبوم حياته من السنوات المبكرة إلى اليوم.

ويناقش رئيس مكتبة الإسكندرية، العديد من الإشكاليات في المشهد السياسي المصري، تشمل عددًا من المؤسسات والكيانات الحساسة كالأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والقضاء، وأدوارها في المشهد المصري خلال لحظات استثنائية.

كذلك يدلي بشهادة في منتهى الخطورة حول السياسة الدولية المصرية ودورها في محاولة الحفاظ على مكانة مصر الدولية مع هبوب تغيرات عالمية.

كما يكشف الفقي كواليس خروجه من قصر الرئاسة، وهي الكواليس التي شابها من الغموض والتقوّل أكثر بكثير، ما أحاط بها من الحقائق، والتي ظلت قابعة في الصندوق الأسود للفقي لسنوات طويلة، غير أنه يخصص الفقي مساحات كبيرة لتحليل وتأمل ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011، و30 يونيو.

ومن أجواء الكتاب عن ملف التوريث يقول الفقي: «تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق مبارك في 2006، كنت آنذاك رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب، وكان معروفا أنّ الرئيس الأسبق يتصل أحيانا ودون مناسبة ببعض من عملوا معه من مساعديه السابقين أو أصدقائه، ليطرح عليهم موضوعا مترقبا ردود أفعالهم».