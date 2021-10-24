مصطفى الفقي يهدي مكتبته الخاصة لـ«الإسكندرية».. تضم 10 آلاف كتاب

قال مصدر مسؤول في مكتبة الإسكندرية، إن المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، يستعد لإهداء كامل مكتبته الخاصة لمكتبة الإسكندرية، موضحا أن مكتبة الفقي تضم آلاف الكتب القيمة التي تعتبر إضافة لمكتبة الإسكندرية.

سيقام حفل خاص لتدشين ركن مكتبة الفقي بمكتبة الإسكندرية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مكتبة مصطفى الفقي تضم نحو 10 آلاف كتاب، وستقام حفلة خاصة سيحدد موعدها لاحقا لتدشين ركن خاص بالدكتور الفقي في المكتبة، لتضاف إلى المكتبات التي أهداها أصحابها لمكتبة الإسكندرية، ومن بينها مكتبة هيكل التي أهدتها زوجته للمكتبة الإسكندرية، والتي يجري حاليا العمل على تجهيزها، وكذلك مكتبة الفنان نور الشريف التي أهدتها أسرته بعد رحيله لمكتبة الإسكندرية.

في سياق آخر، تستعد هدايت تيمور زوجة الكاتب محمد حسنين هيكل «1923 - 2016»، والأسرة لتسليم باقي مقتنيات الكاتب الراحل، من أوراق وصور وخرائط إلى مكتبة الإسكندرية، لتنضم إلى المجموعة الأولى التي سلّمتها من قبل للمكتبة، للاحتفاظ بها وعرضها للباحيثين والمهتمين.

وأضافت هدايت، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ هيكل كان شغوفا للغاية بالخرائط، ويمتلك مجموعات كبيرة منها، كما يحتفظ بمجموعة ضخمة من الصور الشخصية معلقة على أحد جدران مكتبه، أطلق عليه فيما بعد «جدار الصور»، وهي الصور التي ستنضم لمجموعة مقتنياته، إضافة لأوراق ومقتنيات شخصية أخرى، قالت إنّها لم تكن متحمسة لعرضها، لكنها غلّبت المصلحة العامة بما يعود بالنفع على الباحثين والمهتمين.

كما أهدت أسرة الفنان الراحل نور الشريف مكتبته ومقتنياته إلى مكتبة الإسكندرية في 2016 ، ويتخطى عدد الكتب في مكتبة نور الشريف كان 6 آلاف كتاب مطبوع، تُثرى قسم الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، ومن بين مقتنيات الفنان الراحل كتاب بعنوان «الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل» لمنتصر الزيات، وآخر بعنوان «شكراً.. بن لادن» لسيد القمني، وثالث عن «أقنعة الإرهاب» للدكتور غالي شكري، فضلا عم مجموعة من الكتب لمحمد حسنين هيكل.