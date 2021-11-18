وزير الأوقاف يتسلم دعوة لحضور مؤتمر الوحدة الإسلامية في أبو ظبي

تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف دعوة من الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر «الوحدة الإسلامية.. المفهوم والفرص والتحديات»، الذي ينعقد في العاصمة الإمارتية أبو ظبي في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021، وسلمها له الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة اليوم، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

نشر صحيح الدين

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف للدكتور محمد البشاري أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وهي المجموعة الثانية من سلسلة «رؤية» وكتاب «الأمن المجتمعي»، الذي يبين أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله عز وجل على خلقه، وأن جزاء حراس الوطن الساهرين على أمنه وأمانه جزاء عظيم .

من جانبه، أشاد «البشاري» بجهود وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف.

وزير الأوقاف يلتقي 90 من القيادات الوسطى

في سياق آخر، يلتقي وزير الأوقاف، غدًا الجمعة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، 90 من القيادات الوسطى على مستوى الجمهورية، لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشؤون المساجد والعمل الدعوي.