دومينك حوراني: كليب «ما بتتجلس» ينقل إحساسي الحقيقي تجاه الرجل الأعوج

انتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، من تصوير أغنيتها الجديدة «ما بتتجلس»، والمقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية، وقنوات التليفزيون.

وأغنية «ما بتتجلس» من كلمات دومينيك، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع كارلوس بو مجاهد، تسجيل صوت استوديو إيلي سابا، تمثيل وليد المصراتي، والكليب من ‎إخراج سوزي سلمان.

دومينيك حوراني تكشف كواليس كليبها الجديد

وكشفت دومينيك فى تصريحات للصحفيين، أن أغنية «ما بتتجلس»، تدور فى جو رومانسي لبناني، وجرى تصويرها فى تركيا، بطريقة تصوير وتقنيات جديدة لأول مرة بلوك مقلوب وكاميرا مقلوبة وديكور مقلوب، جرى بنائه خصيصًا للكليب، الذي جرى تصويره فى يومين، بين مشاهد داخلية وخارجية.

وأضافت أن كلمات الأغنية تتوجه إلى الرجل في حياتها، مشيرة إلى شخصية الرجل الذي يفعل كل شيء، عكس ما تطلب هي منه، وعكس ما تتوقعه، وهو الشخص «المتعوج» كما وصفته في الأغنية.

وتابعت حوراني قائلة: «أنا للأسف عانيت مع هذا الطبع، وكلمات الأغنية تنقل إحساسي الحقيقي، وألوان الكليب تنقل فرحة خاصة للجمهور».

على صعيد آخر، انتهت دومينيك حوراني، من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد «ختم خروج»، الذي يشارك فى بطولته نخبة من الممثلين، ومن إخراج رائد إسماعيل.

فيلم الشرابية

كما سيعرض لها قريبًا فيلم «الشرابية»، وتشارك فى بطولته بجانب لطفي لبيب، وراندا البحيرى وعلاء مرسي وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان عيد، ولديها أيضا فيلم «روح»، الذي سيعرض قربيا في صالات السينما، كما تحضر ألبوم جديد انتهت من أغلب أغانيه.