عمرو محمود ياسين ينشر بوستر «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن البوستر الرسمي لحكاية «النظارة البيضا»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تعد أولى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك بالجزء الرابع.

طرح بوستر حكاية نظارة بيضا

ونشر عمرو محمود ياسين صورة البوستر وظهر فيها شخص غير واضح ملامحه يمسك بيده نظارة بيضاء وعلق عليه قائلًا: «بسم الله قريبًا النظارة البيضا والموسم الرابع من لنصيبي وقسمتك».

يذكر أن حكاية «النظارة البيضا» هي أولى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك، الجزء الرابع وتم بالفعل الانتهاء من تصويرها مؤخرًا وهى من بطولة كارولين عزمي، وأمير المصري، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ومصطفي أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وكان قد تم عرض ثلاثة أجزاء من مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي يتضمن عدد من الحكايات كل حكاية بمجموعة من الأبطال وحققوا نجاحًا كبيرًا على مدار الـ3 أجزاء.

تفاصيل مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين، منهم شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي.

كما شارك في المسلسل، ميرنا نور الدين وسارة نخلة وهبه مجدى وعبير صبري وملك قورة وهاجر أحمد ودنيا عبد العزيز وميدو عادل ورانيا منصور وغيرهم.

وقدموا عددًا كبيرًا من الحكايات منهم «براد الشاي» و«مين طفى النور» و«حبيبتي من تخون» و«كله بالحب» و«على الهادي يازبادي» و«اتفضل فى الصالون» و«اكدب عليا شوية» و«ماتيجي يا مليجى».