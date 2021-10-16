عمرو محمود ياسين يعلن عن الجزء الرابع من «نصيبي وقسمتك»: قريبا

أعلن الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استعداده لتقديم الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

وكتب عمرو ياسين، «قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبدالعاطي (شركة آرت ميكرز)، وقدمنا أول مواسم مسلسل (نصيبي وقسمتك) للمرة الأولى ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة».

وأضاف: «دائما كنا نتلقى أراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا».

واختتم السيناريست بإعلان موعد الجزء الجديد من المسلسل قائلا: «قريبا.. نصيبي وقسمتك 4... ونتمنى من الله التوفيق».

مسلسل «نصيبي وقسمتك 3»

وتناول مسلسل «نصيبي وقسمتك 3» عددا من الحكايات الناجحة منها «ماتيجي يا مليجي» للفنان محمد الشرنوبي، والذي حقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق التي قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكري، وحكاية «براد شاي» بطولة هبة مجدي وهاني عادل، و«اتفضل في الصالون» بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، وحكاية «اكدب عليا شوية» بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و«مين طفى النور» بطولة كريم قاسم وملك قورة، و«ع الهادي يازبادي» بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و«كله بالحب» بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية «حبيبتي من تخون» بطولة طارق صبري وميرنا نور.