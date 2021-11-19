لينا شاكر: شريف مدكور أول من عرف بإصابتي بالسرطان.. شعرت بالفزع

قالت الإعلامية لينا شاكر، إنها كانت تجري فحوصات واكتشفت إصابتها بالسرطان وحصلت بعدها على علاج كيماوي وسط رحلة طويلة شاقة، مؤكدة أنها شعرت بالفزع عندما مرضت لكنها قررت أن تحصل على الدواء وأن الله سيساعدها في عبور هذه المحنة، لافتة إلى أنها قوية لمشاركة أهلها وأصدقائها وأحبابها معها.

لينا شاكر تحكي رحلتها مع مرض ومرضى السرطان

وأضافت الإعلامية خلال استضافتها في برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية « ON»، الخميس، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة، «في الأول مكنتش عاوزة أعرف حد، وأول واحد عرف شريف مدكور صديقي المقرب، وأهلي اضطريت أقول الموضوع ليهم وعرفتهم لما قربت على العمليات، وأنا مريت بتجربة السرطان مع والدتي لمدة 11 سنة ونص، وشريف مدكور كنت معاه في رحلة إصابته بالسرطان، دي رحلات محتاجة صبر وإيمان وبال طويل، وبعدها بتكتشف أنك قادر تعديها وتعيش بعدها، عشان كده كتبت بوست طويل على الفيسبوك يتكلم عن كده، وقولت أن أكيد كان في حكمة لربنا في الموضوع ده، ولازم أقول لأي حد يكون أقوى».

توجيه الشكر للمساندين لها

وأكدت الإعلامية لينا شاكر، أنها تشكر جميع الذين ساندوها، لافتة إلى أن هناك أشخاص كثيرين دعموها بعد المنشور الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هالة صدقي تشكر الدولة بسبب حملة 100 مليون صحة

من جانبها أوضحت الفنانة هالة صدقي أن الدولة اهتمت مؤخرا بالصحة من خلال حملة 100 مليون صحة والحملات المخصصة للسيدات من أجل علاج الأورام موجهة الشكر إلى الدولة المصرية.