هالة صدقي بـ«لوك» جديد.. «شكلها اتغير تماما»

ظهرت الفنانة هالة صدقي من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بـ«لوك» جديد، معلقة «أي إنسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شوية، علشان ما يزهقش من نفسه، من زمان ما عملتش شعري كده أتمنى يعجبكم التغيير» .

إشادات بـ«لوك» هالة صدقي

وجاءت تعليقات المتابعين لهالة صدقي كالآتي: «جميلة، قمر، عبارة عن طاقة إيجابية، الشعر حلو عليكي».

لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها هالة صدقي الجمهور في أغلب الأحيان، حيث نشرت منذ فترة فيديو خلال حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أحياه بـ«قصر البارون» بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وعلقت صدقي على الفيديو «حفلة أكثر من رائعة في أقدم قصر وهو قصر البارون وأعظم موسيقى وحفلة عمر خيرت واحتفالات ذكرى حرب أكتوبر».

وكانت آخر أعمال هالة صدقي الفنية هو مسلسل «ليه لأ» العام الماضي الذي كان من بطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، محمد الشرنوبي، وهاني عادل، ومن تأليف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

هالة صدقي بين الدراما والسينما

يذكر أن هالة صدقي شاركت في أكثر من 160 عملا دراميا منها «الحب في ظروف، وكيد الحموات، ونوس، وعفاريت عدلي علام، رحيم، بركة».

وشاركت هالة صدقي في الست كوم الأشهر «جوز ماما»، الذي كان يناقش علاقة أفراد العائلة الواحدة، خاصة علاقة الأبناء بزوج الام أو الأب البديل والعكس علاقتهم بزوجة الأب والأم البديلة، وهل يمكن أن تكون علاقة جيدة وصحية بالأبناء من خلال شخصية حسين الجمال، دكتور في الجامعة، يدرس الفلسفة وله أصول ريفية ولديه ابنة تعاني من مرض توقف النمو العقلي في سن معينة تجمعه قصة حب بطبيبة أسنان وهي أيضا لها ابن في الجامعة وأحد تلامذة الدكتور حسين وتتطور علاقتهما إلى الزواج وينتقل للعيش معها هو وابنته في فيلتها الخاصة وتعيش الأسرة بأفرادها الأربعة الأب وابنته والزوجة وابنها لكن سرعان ما يبدأ الصراع بسبب اختلاف الطبقات فهو أستاذ جامعي من أصول ريفية وهي دكتورة من طبقة أرستقراطية.