باريس تعلن مقتل 20 إرهابيا في النيجر.. واستثمارات أمريكية في نيجيريا

شهدت عدد من الدول الأفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة، كان من أبرزها «تحييد» الجيش الفرنسي، نحو 20 إرهابيا في النيجر بضربة جوية على بعد 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي، كما شهدت نيجيريا، توقع الولايات المتحدة مع الحكومة النيجيرية على برنامج مساعدات تنموية بقيمة 2.17 مليار دولار.

وقضى الجيش الفرنسي، أمس الخميس، على نحو 20 إرهابيا في النيجر بضربة جوية على بعد 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي في منطقة ينشط فيها تنظيم «داعش» الإرهابي بـ الصحراء الكبرى.

وأوضح المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال ياني، أن العملية غير دورية وتخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة «ريبر» ضد مجموعة من نحو 40 إرهابيا في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وأشار «ياني»، إلى «تحييد» نحو 20 مقاتلا، فيما تم تفريق الآخرين. وفي سياق متصل، أقام محامون والنائب في البرلمان الفرنسي أوبير جوليان لافيريير، أمس الخميس، دعوة جديدة لـ باريس لإعادة عائلات إرهابيين فرنسيين محتجزة في مخيمات اللاجئين في سوريا وسط وضع صحي كارثي.

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمالي شرق سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشنطن توقع مع أبوجا برنامج مساعدات تنموية بقيمة 2.17 مليار دولار

وفي نيجيريا، وقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره النيجيري، جيفري أونياما، على برنامج مساعدات تنموية بقيمة 2.17 مليار دولار.

وقال بليكن، خلال لقائه مع أونياما فيب أبوجا، إن بلاده ستواصل أيضا الاستثمار في الأمن بـ نيجيريا، فيما بحث الوزيران، الأمن المحلي والإقليمي، وإمكانية تقديم واشنطن دعما عسكريا واستخباراتيا لجهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب.

بدورها، دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا باسم «إيكواس»، أمس الخميس، الهجوم الإرهابي الذي شهده مركز للأمن في مدينة «أنتا» الواقعة شمال بوركينافاسو، وأسفر عن 53 قتيلاً بينهم 49 عسكرياً.

وجددت «إيكواس»، في بيان، دعمها والتزامها بالعمل مع حكومة بوركينافاسو لمكافحة الإرهاب.