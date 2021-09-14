هروب ما لا يقل عن 240 نزيلا من مركز احتجاز وسط نيجيريا

هرب ما لا يقل عن 240 نزيلا من مركز احتجاز في نيجيريا بعد مهاجمة مسلحون مجهولون، المركز الواقع في ولاية كوجي وسط نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال المتحدث باسم هيئة «الإصلاحيات» النيجيرية، فرانسيس إينوبوري، إن المهاجمين اقتحموا مركز الاحتجاز في بلدة كابا بولاية كوجي، أمس الأول الأحد، بعد معركة شرسة بالأسلحة النارية مع الحراس، وأطلقوا سراح نحو 240 نزيلا بالقوة.

وفي دولة جنوب السودان، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنها ستضطر، بسبب العجز في ‏السيولة النقدية، إلى تعليق المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، لأكثر من 100 ألف نازح، في أجزاء ‏من جنوب السودان، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وحتى بداية العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السيعودية «واس».

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان ماثيو هولينجورث، في بيان، ‏إن «الأوقات الحاسمة تتطلب اتخاذ تدابير جذرية، والبرنامج مجبر على اتخاذ هذه القرارات المؤلمة ‏والاستفادة من الموارد المحدودة في سبيل تلبية الاحتياجات الماسة للأشخاص، الذين كانوا على شفا ‏المجاعة، والآن، سينزلقون، مرة أخرى، إلى براثن الجوع، إذا تضاءل توافر الغذاء».

‏وأضاف هولينجورث، أنه إذا استمر انخفاض مستويات التمويل، فلن يكون بحوزتنا خيار سوى إجراء مزيد من ‏التخفيضات، حيث تستمر احتياجات المجتمعات الضعيفة في تجاوز الموارد المتاحة.‏

رئيس المجلس الحاكم بـ تشاد يقوم بزيارة إلى قطر

أوفي سياق آخر، أعلنت تشاد، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بدأ مساء أمس الأول الأحد زيارة إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، تستمر يومين، والتقى أمس الاثنين، أمير البلاد تميم بن حمد.

وقال ديبي، إن تشاد قطعت شوطاً طويلاًوينبغي على البلاد أن تعتمد على أصدقائها، ومن بينهم قطر، ومن هنا هذه الرحلة إلى الدوحة، فيما بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.