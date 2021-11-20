اليوم.. غالية بن على تلتقي جمهورها على خشبة مسرح الزمالك

تستعد الفنانة التونسية غالية بن علي، لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر، على خشبة مسرح الزمالك، فى تمام الساعة السابعة مساء، وسط حضور جماهيرى كبير، خاصة بعد نفاذ التذاكر الخاصة بالحفل.

تفاصيل حفل غالية بن علي

وستقدم الفنانة غالية بن علي، عدد كبير من الأغانى المتنوعة الخاصة بها بجانب عدد من الأغانى التراثية التى عرفت بحبها الشديد لتقديمها لجمهورها على خشبة المسرح والتى يطلبها الجمهور دائما.

ووصلت المطربة التونسية منذ أيام إلى مصر، حيث أحيت حفلا غنائيا فور وصولها فى المركز الثقافي الفرنسي بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات أيام التراث السكندري، والذي يقيمه المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بمدينة الإسكندرية.

وتعد حفلة «غالية»، هى واحدة من ضمن عدد من الحفلات التى يقدمها مسرح الزمالك خلال هذه الفترة، حيث تم إقامة حفلات لكل من عفروتو، وفرقة هوس، وتكسير شرقي، والجوكر، وخلال الفترة المقبلة، سيكون هناك عدد آخر من الحفلات منهم حفل للمطرب الكبير علي الحجار.

يذكر أن الفنانة التونسية غالية بن علي، كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «تتر فيلم مصري»، وهى إحدى أغانى ألبومها الغنائي «فيلم مصرى» الذي طرحته مؤخرا، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.

مسلسل فرح ليلي

وكانت قد خاضت الفنانة التونسية غالية بن علي، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها فى مسلسل «فرح ليلي» والذي شاركت فيه بجانب ليلي علوى وفراس سعيد وأحمد كمال وعبدالرحمن أبو زهرة ونادية خيرى وشادى خلف، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة خالد الحجر وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج خالد الحجر.