قالت المطربة التونسية غالية بن علي، إن الفن لا يحتاج إلى ترجمة أو دراسة، كونه ينجح دائما في الوصول إلى مصادر الإحساس والقلب، لدى مختلف الأشخاص، حول العالم، وذلك على هامش مشاركتها بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأضافت "بن علي" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "ON E"، أن الفن الجميل دائما ما ينتصر في النهاية، بينما الأغاني التي بها إسفاف واضح، قد ينفعل معها البعض حول العالم، لكنه لا يكمل طريقه للنجاح، موضحة أنها تهتم بمدارس التلاوة في القرآن الكريم: "بالنسبالي الشيخ عبدالباسط عبدالصمد هو أكبر مدرسة كنت بسمعها، وأنا صغيرة وكنت بحسه صوت رباني، والشيخ الطبلاوى عنده رنة عظيمة".

وأكدت أن تعلقها بالثوابت الإسلامية والعربية، أثناء مكوثها في دولة بلجيكا، هو ما أدى إلى الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، دون تأثر بالمجتمع الخارجي من حولها.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.