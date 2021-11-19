التصريح بدفن جثة طالب سقط من الطابق الرابع بمدرسة في كفر شكر

قررت نيابة كفر شكر، التصريح بدفن جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي لقى مصرعه أمس إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية، بعد أن أكدت تحريات المباحث أن الطالب هو الذي أقدم على إلقاء نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة من أول اليوم الدراسي، كما أفاد شهو العيان.

استدعاء معلمتين في واقعة مصرع طالب بكفر شكر للتحقيق

كما أمرت النيابة باستدعاء اثنتين من هيئة التدريس بمدرسة كفر الشهاوي خاطر بكفرشكر، غدا السبت لسماع أقوالهم في المحضر رقم 4915 إداري كفر شكر، وهما «رشا ح ع» و«نهى س ك»، مدرسة حصة العلوم في الصف الثاني الإعدادي ومشرفة الطابق الرابع الذي سقط منه الطالب ولقى مصرعه فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر، وتم التصريح بالدفن وجرت مراسم دفنه اليوم، وتبين مروره بحالة نفسية سيئة خلال اليوم الدراسي، وبعدها تفاجئوا بسقوطه من الطابق الرابع.

تفاصيل سقوط طالب من الدور الرابع بمدرسة في كفر شكر

وكان طالب بالصف الثاني الإعدادي قد لقى مصرعه أثناء سقوطه من الطابق الرابع داخل مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر بالقليوبية، حيث جرى نقل الطالب مصابا إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.

وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

فيما قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث كلف هالة عاشور، مدير إدارة كفر شكر التعليمية، بمتابعة التحقيقات في الواقعة، وبيان سبب خروج الطالب من فصله وسقوطه من الطابق الرابع.