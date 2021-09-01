نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتيجة الدورالثاني للشهادة الإعدادية 2021، التي أداها الطلاب في الفترة من 11 إلى 17 أغسطس الماضي، حيث اعتمدت المحافظة النتيجة، وتم إعلانها على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم، كما جرى توفيرها بالمدارس أيضاً.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية.. 98.7% نسبة النجاح

وأوضح الدكتور إسلام عبد الفتاح، مدير شئون الطلبة والامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 2021 بلغت 98.7%، حيث تقدم للامتحان 20850 طالباً وطالبة، نجح منهم 19400 طالباً وطالبة، وبهذا تكون نسبة النجاح العامة للإعدادية في الدورين الأول والثاني 99.3%.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 القليوبية

وأضاف «عبد الفتاح» أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خصصت الرابط الإلكتروني لحصول الطلاب على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية من هنــا.

خريطة التظلمات للدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 القليوبية

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أنه تقرر فتح باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021، لمدة 7 أيام، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر الجاري، للإدارات التعليمية في كل من بنها وكفر شكر وقها، ويوم الاثنين 6 سبتمبر لإدارات الخصوص والخانكة والعبور، ويوم الثلاثاء 7 سبتمبر لإدارتي غرب وشرق شبرا الخيمة، ويوم الأربعاء 8 سبتمبر لإدارتي قليوب والقناطر الخيرية، ويوم الخميس 9 سبتمبر لإدارتي شبين القناطر وطوخ، ويومي الأحد والاثنين 12 و13 سبتمبر للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.

ضوابط تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 القليوبية

وأوضح «عبد الفتاح» أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حددت ضوابط تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 كالتالي:

- تحدد لجنة النظام والمراقبة يوم إطلاع ولي الأمر علي ورقة الإجابة، وترسل نتيجة كشوف التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.

- يتم حضور ولي الأمر ومعه البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة للإطلاع على ورقة الإجابة.

- عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل لجنة الإطلاع.

- يتم تقديم التظلمات بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية، بجوار مدرسة 25 يناير، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، منطقة الفلل على كورنيش النيل بمدينة بنها.