لماذا يكون طعم السمك أفضل في فصل الشتاء؟.. خبير يوضح الأسباب

تتنوع مصادر البروتين الحيواني بين لحوم حمراء وبيضاء، فيما تعد الأسماك أهم مصادر البروتين بأنواعها المختلفة لما تحتويه من أملاح ومعادن طبيعية يحتاجها جسم الانسان، بالإضافة إلى أنَّ أغلب أنواعه أسعارها في يد الجميع، حتى أنَّ بعض الشعوب تعتمد عليها كأطباق رئيسية في غذائها كاليابانيين وأغلب الشعوب الساحلية.

ويتجه أغلب عشاق الأسماك إلى تناولها بكثرة في الشتاء، حيث تكون أكثر تفضيلاً في هذا الوقت من العام، وسألت «الوطن» أحد خبراء الاستزراع السمكي عن أسباب تفضيل المصريين لتناول وجبات السمك شتاءً، وعن أسعارها في الوقت الحالي.

«الصواف»: لحم شهي غني بالمعادن للفقراء والأغنياء

من جانبه، قال مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إنَّ سمك البلطي يكون أفضل مذاقاً خلال موسم الشتاء عن الصيف بالفعل، مضيفاً «أسماك المياه العذبه بوجه عام مفضلة في الطقس البارد عن الحار».

وأوضح «الصواف»، أن سمكة البلطي في الشتاء تدخل في حالة من الصيام فلا تأكل وتكون بطونها نظيفة تماماً، وتعتمد في تغذيتها على الدهون المخزنة في الكبد، ما يسهم بشكل كبير في جعل لحوم الأسماك شهية وأفضل مذاقاً للمستهلك، ونصح من من يربي أسماك المياه العذبه في المزارع ألا يضع لها طعاماً شتاء، ولو حدث ستموت.

أطباق السمك تمنح طاقة أعلى للجسم خلال موسم الشتاء

ويرى «الصواف» أنَّ زيادة استهلاك الأسماك في مصر بالشتاء يرجع إلى حاجة الجسم للطاقة الغنية بها أطباق الأسماك والتي تمد الإنسان باحتياجاته من البروتين وأوميجا 3 وغيرها من العناصر الضرورية لنمو وبقاء الفرد بصحة جيدة.

أسعار السمكة الشعبية في مصر مغرية للمستهلكين

وأكد خبير الاستزراع السمكي، أنَّ الأسعار المعتدلة لأكثر أنواع السمك انتشاراً في مصر؛ أسماك البلطي، تجعله طبقاً مفضلاً للمستهلك المحلي على مدار فصول السنة وخاصةً في فصل الشتاء.

انخفاض أسعار البلطي شتاء عن الصيف.. 5 جنيهات فرق في الكيلو

وأشار «الصواف» إلى أنَّ مستوى الأسعار الحالي لأسماك البلطي في حدود 25 جنيها للكيلو، وغالباً ما يتراوح سعره في الشتاء بين 25 و27 جنيه للكيلو دون زيادة، في حين يرتفع السعر ليصل إلى 30 جنيها صيفاً.

وأرجع تراجع الأسعار شتاء مقارنة بالصيف، إلى انتهاء دورة الاستزراع السمكي بالمزارع، وبالتالي زيادة جانب العرض عن الطلب، متوقعاً ألا يزيد سعر كيلو البلطي عن 27 جنيها للكيلو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو إلى حين انتهاء فصل الشتاء.

وأنهى حديثه إلى «الوطن»، بأنَّ سمكة البلطي هي السمكة الشعبية في مصر وذلك لأنَّ «سعرها مقبول للناس».