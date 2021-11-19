كواليس الزواج الثاني لـ بيج رامي: تعرَّف عليها وعقد القران في 10 أيام

أثارت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزفاف الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، بطل مستر أولمبياد 2021، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تزوج بعلم عائلته فقط، دون علم زوجته مروة المغربي، ابنة خاله وأم بناته، ليتساءل المواطنون عن زوجته الثانية التي تزوجها، أمس، بأحد الفنادق بالإسكندرية.

بدوره أكد مصدر مقرب من أسرة بيج رامي، أن زوجته الثانية هي شقيقة زوجة صديقه المقرب، وأن حفل الزفاف أقيم في أجواء أسرية حضرها العديد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته فقط، مشيرًا إلى أنه تعرف عليها منذ فترة بسيطة، حينما كان يرافق صديقه، وتم الاتفاق وعُقد القران خلال 10 أيام فقط بحضور الأسرتين.

شقيق بيج رامي يكشف تفاصيل زواجه الثاني

وأوضح عبد الله السبيعي، شقيق «بيج رامي»: «إنهم على علم بالزواج وحضروا المراسم والاتفاقات، وأن زوجته الثانية من عائلة محترمة فضلًا عن أنه لم يفعل شيئا يغضب الله بالعكس تزوج وأقام حفل زفاف».

وعن سر إخفاء هذه الزيجة عن الزوجة الأولى لـ«بيج رامي» أوضح شقيقه: «أخفينا زواجه على أم بناته لأنها ابنة خالتهم وخافوا على مشاعرها، وهو ماعملش حاجة حرام، دا اتجوز على سنة الله ورسوله، لكن بيدفع ضريبة الشهرة، المشاهير كلهم حياتهم على الملأ».

صدمة زوجة بيج رامي

وكانت مروة المغربي، زوجة بيج رامي وأم بناته، قد عبرت عن صدمتها وغضبها من الزواج الثاني لزوجها دون علمها قائلةً لـ«الوطن»: «جواز إيه، أنا ماعرفش حاجة، وصور إيه، وإزاي يتجوز وأنا ماعرفش»، بينما أكد مصدر مقرب من أسرتها، أنهم يعيشون في حالة صدمة لزواج «بيج رامي» على ابنتهم دون علمهم.