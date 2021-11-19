شقيق بيج رامي: البطل لم يتزوج.. والصور المنتشرة مشهد من عمل فني

قال الدكتور عبد الله السباعي شقيق «بيج رامي»، الفائز ببطولة «مستر أولمبيا»، إن الصور المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بزواجه غير حقيقية، وإنما مشهد ضمن عمل فني جديد يشارك به البطل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بيج رامي حاليا خارج مصر لاستكمال تصوير العمل الفني في احد الدول العربية.

وأكد أن البطل «بيج رامي» متزوج منذ أكثر من 8 أعوام، من ابنة خاله، وأنجب منها 3 فتيات، مؤكدا أن الصور ضمن فيلم يشارك به البطل.