طبيب البيت الأبيض عن حالة بايدن الصحية: يتناول 5 أدوية

خضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إلى فحص لـ القولون بالمنظار تطلب تخديرا، في مركز «والتر ريد الطبي»، قبل خروجه من المستشفي بعدها بساعات، وذلك قبل يوم من احتفاله ببلوغه «79 عاما»، اليوم السبت، وقال طبيب الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كيفن أوكونر، في تقرير صحي، أن الرئيس بايدن بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على أداء مهامه الرئاسية.

ويهدف الفحص إلى كشف أي تشوهات في القولون، كما شكل جزءا من الفحص الطبي الأول لـ بايدن.

وأضاف أوكونر، أن بايدن، يتناول 3 أدوية بناء على وصفة طبية ودواءين آخرين من دون وصفة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والدكتور أوكونور، خريج جامعة «سانت بونافنتشر»، عمل كـ جراح عمليات قتالية خاصة في العراق وأفغانستان، وخدم أوكونور، لـ 8 سنوات لـ بايدن، عندما تولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما عمل أوكونور طبيبًا في «البيت الأبيض» أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش من عام 2006 إلى 2009.

وكان بايدن، قال عقب خروجه من المستشفي، لـ صحفيين أن نتيجة الفحص الطبي، جيدة جدا. وكانت جين بساكي المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، قالت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بايدن ، استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا «06:35 مساء بتوقيت القاهرة»، وذلك بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس.

إرسال رسالة انتقال السلطة إلى هاريس في الساعة 05:10 مساء بتوقيت القاهرة

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن بايدن نقل صلاحياته إلى هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، موضحا أن رسالتي الرئيس الامريكي إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اللتين تعلنان انتقال السلطة جاءت وفق الشروط التي نص عليها الدستور الأمريكي. وأوضحت «البيت الأبيض»، أن رسالة انتقال السلطة، تم ارسالهما في الساعة 10:10 بتوقيت واشنطن «05:10 مساء بتوقيت القاهرة».