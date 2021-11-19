بايدن يستعيد صلاحياته من نائبته كامالا.. حكمت أمريكا لمدة ساعة و25 دقيقة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، اليوم، الجمعة، بعدما سلم صلاحياته لفترة قصيرة (ساعة و25 دقيقة) لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص روتيني بالمنظار على الأمعاء، استدعى تخديره.

أول سيدة أمريكية تتولى سلطة رئيس الولايات المتحدة

وبحسب «سي إن إن»، وصلت رسائل إلى السيناتور باتريك جوزيف ليهي، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، في الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (تفيد بنقل سلطات الرئيس مؤقتا لكامالا هاريس)، لتصبح بذلك أول امرأة أمريكية تتولى سلطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاحقا، كتبت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي على موقع التواصل، تويتر، أن الرئيس الذي خضع لفحص روتيني للأمعاء بالمنظار، تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح، مضيفةً: «كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة».

ولفتت ساكي إلى أن بايدن سيلازم مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.

الفحص الطبي الأول لـ بايدن قبل احتفاله بعيد ميلاده الـ79

ويهدف هذا الفحص إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت، وقالت الرئاسة الأمريكية إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن.

ومن المقرر أن تغادر نائب الرئيس كامالا هاريس في رحلة إلى أوهايو للترويج لدعم البنية التحتية.