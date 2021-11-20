الصين تطلق قمرا صناعيا على الصاروخ «لونج مارش-4 بي»

أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرا صناعيا جديدا من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد، وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن إطلاق القمر الصناعي «قاوفن-11 03»، تم بواسطة صاروخ «لونج مارش-4 بي»، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأضافت «شينخوا»، ان إطلاق «قاوفن-11 03»، يمثل المهمة رقم 397 لسلسلة صواريخ «لونج مارش».

الصين تطلق قمرا صناعيا مخصصا لعلوم الأرض في 5 نوفمبر الجاري

وفي 5 نوفمبر الجاري، أطلقت الصين، القمر الصناعي «قوانجمو»، المخصص لعلوم الأرض، بواسطة صاروخ حامل من طراز «لونج مارش-6»، وتمت عملية الإطلاق من مركز «تاييوان» لإطلاق الأقمار الصناعية، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن القمر الصناعي «قوانجمو»، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، يعد أول قمر اصطناعي لعلوم الفضاء في العالم، مخصص لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.

وفي 3 نوفمبر الجاري، أطلقت الصين قمرين صناعيين عسكريين سريين، فوق صاروخ «لونج مارش 2 سي»، وانطلق الصاروخ في ذلك الوقت من مركز جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكره موقع «سبيس فلايت ناو».

وفي 11 يونيو الماضي، أرسلت السلطات الصينية، 4 أقمار صناعية إلى مداراتها من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، بواسطة الصاروخ «لونج مارش-2 دي».

وفي 12 مارس الماضي، أطلقت الصين صاروخها الحامل «لونج مارش 7 أيه واي 2»، من موقع ونتشانج لإطلاق مركبة الفضاء جنوبي البلاد الصين، حاملا قمرا صناعيا تجريبيا.

وذكرت وكالة «شينخوا»، في ذلك الوقت، إن القمر الصناعي سيتم استخدامه بشكل رئيسي في الاختبارات المدارية للتقنيات الجديدة بما في ذلك مراقبة بيئة الفضاء.