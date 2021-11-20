ضبط شاب اتهم سيدة بخطف الأطفال من شوارع أشمون بالمنوفية

ألقت وحدة مباحث أشمون بمحافظة المنوفية، القبض على شخص روّج على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأهالي تمكنوا من القبض على سيدة تقوم بخطف الأطفال من شوارع إحدى القرى، وكذلك بتجمع عدد من الأهالي واعتدائهم على السيدة التي تبين بعد ذلك أنها لم تخطف أطفالا بالقرية أو خارجها، فضلا عن أنها مريضة.

شائعة القبض على خاطفة الأطفال في أشمون

وأكد مصدر أمني، أن المتهم نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أن السيدة كانت تقوم بخطف الأطفال من شوارع قريته بأشمون، ويظهر في الفيديو الاعتداء على السيدة بالضرب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أن السيدة لم تخطف الأطفال وجرى صرفها من قسم الشرطة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، مؤكدا أن الواقعة التي نشرها كانت ملفقة للسيدة وغير صحيحة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالقبض على المتهم

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقاء القبض على شاب نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بالقبض على سيدة تخطف الأطفال من شوارع أشمون، وتبين عدم صحة الرواية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.