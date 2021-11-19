مراكز متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في قرى المنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، قوافل متنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، بجوار المساجد الكبرى في معظم القرى، والوحدات الصحية، وذلك بعد نجاح التجربة خلال الفترة السابقة، والإقبال الكبير على تلقي لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما لاقت تجربة مراكز تلقي لقاح كورونا المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع، نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من مواطني المنوفية لتقلي اللقاحات التي تتوافر بأنواعها في تلك المراكز.

المراكز المتنقلة تساعد على سرعة التطعيم

من جهته، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن القوافل المتنقلة للقاح فيروس كورونا، تقوم بدور كبير في تقديم اللقاحات لكافة المواطنين لسرعة الانتهاء من المستهدف من التطعيم على مستوي محافظة المنوفية.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن يوم الجمعة أصبح أحد الأيام الثابتة في تقديم اللقاحات بعد الإقبال الكبير على مراكز التطعيم المتنقلة في هذا اليوم، وتسهيلًا على المواطنين لتقديم الخدمة الطبية لهم.

جميع اللقاحات متوفرة بمراكز التطعيم في المنوفية

وتابع أن القوافل المتنقلة يتواجد بها كافة أنواع اللقاحات المختلفة لتقديمها للحالات وفق الأمراض أو المعطيات الكلية التي تتغير من شخص إلى آخر، مشددًا على أن جميع اللقاحات آمنة على صحة المواطنين، ولم يتم رصد أي مشاكل لأي شخص حصل على اللقاح سوى الأعراض الجانبية العادية والمعروفة، مطالبًا الجميع بالتوجه لمراكز تلقي اللقاح للحصول على المصل حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.

وأشاد، بالجهد الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية في تقديم اللقاحات للمواطنين في المنوفية من مراكز التطعيم، والتي يزيد عددها عن 60 مركز لقاح ثابت، بالإضافة إلى عشرات من مراكز اللقاح المتنقلة التي تجوب شوارع ومدن المحافظة، فضلًا عن تقديم اللقاحات في الجهات الحكومية والمصالح العامة والجامعات.