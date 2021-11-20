أزهري: للمرأة الحق في تطليق نفسها وهي في عصمة الرجل بشرط

فجر الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، مفاجأة بجواز تطليق المرأة نفسها من زوجها، وهي في عصمته متى أرادت، مطالبا بضرورة إضافة شرط في عقد الزواج ينص على «إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها متى أرادت، شرط موافقة زوجها».

الشريعة تكفل للمرأة الحق في تطليق نفسها

وأضاف «نعمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطبيق شرط تطليق المرأة نفسها يحمي المجتمع من مشاكل كثيرة، أهمها إذلال بعض الرجال لزوجاتهم وقت الطلاق، كما أنه يكفل للمرأة الحق في الانفصال متى وقع عليها الضرر.

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: «يوجد فتوى تثبت شرعية اشتراط الزوجة بأحقيتها في تطليق نفسها صادرة عن دار الإفتاء المصرية».

مشروع قانون المأذونين

وكان مشروع قانون إصدار قانون لإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، قد تضمن عدة مواد من شأنها تحديد واجبات المأذون الخاصة بعقود الزواج، التي تراعي شروط كتابة عقد الزواج وشكله، وما يجب أن يتضمنه من شروط خاصة بالزوجين.

ونصت المادة الـ31 من مشروع القانون على «وجوب إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج، من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال»:

شروط عقد الزواج

الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات بيت الزوجية.

الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

الاتفاق على عدم اقتران الزوجة بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته في حالة الطلاق بغير رضاها.

الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.