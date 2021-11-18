تفاصيل قانون المأذونين الجديد.. إذن كتابي من الزوجة الأولى للموافقة على «ضرتها»

يهتم مشرع قانون المأذونين الجديد بالعديد من الاختصاصات، من بينها تنظيم عمل المأذونين، وشروط إتمام عقد الزواج، وغيرها من الأمور التي تخص حقوق وواجبات المأذونين والزوجين، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط عقد المأذون للزواج بالنسبة للزوجة الثانية.

إذن كتابي من الزوجة الأولى

حفظ مشروع قانون المأذونين الجديد حق الزوجة التي يريد زوجها الزواج عليها، إذ نصت المادة 31 من القانون، والتي توضح واجبات المأذون تجاه العقد، أنه لا يجوز للمأذون إتمام عقد الزواج لمن يقوم بالزواج للمرة الثانية، إلا إذا أحضر الزوج إذن كتابي من الزوجة الأولى، وذلك لحفظ حق الزوجة الأولى.

حق الانتفاع بالشقة في حالة الطلاق

ونصت المادة 31 أيضًا من مشروع قانون المأذونين الجديد، على أن للزوجين الاتفاق على من يكون له الحق في الانتفاع بالشقة في حالة الطلاق، وكان القانون القديم ينص على أن الشقة من حق الزوجة، ولكن الأمر اختلف في القانون الجديد، إذ أعطى الحق للزوجين في تقرير من يملك الشقة في حال الطلاق.

مبلغ مالي يدفعه الزوج للزوجة

وأشار مشروع قانون المأذونين الجديد في ذات المادة، إلى أنه يمكن الاتفاق بين الزوجين، أنه في حالة الطلاق يمكن رصد مبلغ مالي يدفعه الزوج للزوجة، وذلك إذا طلقها بغير رضاها، لحماية الزوجة في حالة الطلاق، وهو ضمن اهتمامات مشروع قانون المأذونين الجديد.

الشهادات الطبية عند الزواج

كما أوضح مشروع قانون المأذونين الجديد أنه لا بد من المأذون أن يتأكد من الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وخلوهم من موانع عقد الزواج، وذلك لحماية الزوجين من أن يكون أحدهما مصابًا بأي مانع من موانع إتمام عقد الزواج.