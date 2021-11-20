ناقد فني: أهملنا في دراما وسينما الأطفال فولادنا بقوا بيشوفوا أجنبي

أكّد الناقد الفني عبدالله غلوش، أهمية ودور السينما والدراما وتأثيرها في إعداد جيل مبدع ومبتكر من الأطفال، موضحًا، «أهملنا في الدراما أو السينما العمل الفني الخاص بالأطفال».

أكبر الشخصيات والملحنين ساهمو في الأعمال المرتبطة بالأطفال

وقال «غلوش»، خلال تصريحات عبر «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إنَّ أكبر الشخصيات والملحنين كانوا في الماضي يساهمون في الأعمال المرتبطة بالأطفال، مثل صلاح جاهين وعبدالوهاب محمد.

وواصل: «المشكلة ليست في الأطفال، بل في الآباء الذين يتجهون إلى المهرجانات وغيرها من الثقافات المختلفة البعيدة عن الأعمال المرتبطة بالأطفال»، مشددًا على أهمية المسلسلات الوطنية والتاريخية، مثل مسلسل الفرسان، وقصص الأنبياء، من باب تبسيط التعليم، معقبًا: «أتمني من وزارة التعليم المشاركة في إنتاج مسلسلات وطنية وتاريخية والمساهمة في إعداد برامج علمية».

على وزارة التعليم إنتاج مسلسلات وطنية وتاريخية

وعن دور السينما والدراما وتأثيرها في إعداد جيل مبدع ومبتكر من الأطفال، قال الناقد الفني إنَّه يجب الاهتمام بشكل أكبر بالأعمال الدرامية المتعلقة بالطفل، مضيفًا: «عشان كدا بنلاقي معظم الأطفال في الجيل الحالي يشاهدون مسلسلات وأفلام أجنبية».

واستكمل: «في الماضي كان هناك عدد ضخم من الأعمال المرتبطة بالطفل، سواء في السينما والدراما او في البرامج التلفزيونية، وأفلام الكرتون»، مضيفًا أنَّ الأطفال في حاجه لعمل فني موجه إليهم وخاص بهم، مشددًا على أن الدراما والسينما تؤثر في تشكيل سلوك الأطفال وانفعالاتهم.