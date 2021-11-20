المشاط تناقش مع ممثلي «Bayer» الألمانية المشاركة في المبادرات الرئاسية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيلجا فلوريس تريجو، نائب رئيس مجموعة باير الألمانية للعلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، بحضور ماتياس بيرنينجير، مساعد نائب رئيس المجموعة للاستدامة والعلوم، وشيتكالا كاليداس، نائب الرئيس، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وزيرة التعاون الدولي تبحث توسيع نشاط Bayer في مصر

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، التوسع في أعمال الشركة في مصر وخاصة في مبادرات دعم الصحة ومشاركة المرأة ووسائل الزراعة المستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وسعي الحكومة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات المجموعة التوسع في أعمال الشركة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات تحفيز جهود التنمية المستدامة والمبادرات الصحية، وتعزيز وسائل الزراعة المستدامة.

750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات يشاركون في منتدى بلومبرج

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال.

ويشارك في المنتدى، نائب الرئيس الصيني، وانج كيشان، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، التي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج، مصر والإمارات المتحدة كنموذجان للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.