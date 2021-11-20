«CIB» يرتفع بصافي أرباحه إلى 9.89 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2021

نجح البنك التجارى الدولى (CIB) فى تحقيق نتائج إيجابية بنهاية الربع الثالث من 2021 بفضل الإدارة الحكيمة لمجلس إدارة البنك بقيادة حسين أباظة، وهو ما دفع إلى تحقيق نمو كبير ومتوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال، مع ارتفاع كبير فى مؤشرات الأداء المالى بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضا العملاء فى آن واحد. وأعلن البنك عن ارتفاع صافى الأرباح لتسجل 9.894 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 7.395 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى- مصر (CIB): «نحن فخورون بما حققناه من نجاحات وإنجازات بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الإسراع فى تنفيذ استراتيجيتنا». وأشار «أباظة» إلى أن تلك النتائج خير دليل على عمق التوجه الاستراتيجى للبنك وقدرة إدارته التنفيذية على تفعيل تلك الاستراتيجية على أرض الواقع عبر كافة القنوات، بدءاً من الفروع والمنصات الرقمية وصولاً إلى مختلف إدارات البنك. ولفت إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو قوى ومضى بخطى ثابتة، ما عكسته مؤشرات الأداء المالى على مدار الفترة الماضية.

وأضاف «أباظة» أن البنك يتطلع للمزيد من النمو والتطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها لعملائه وتحسين مستويات كفاءتها، لمواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء، مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزى.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك تحقيقه أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 13.998 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل11.290 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وسجل صافى الدخل من العائد 18.105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 18.832 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة 32.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 31.499 بنهاية سبتمبر 2020، فيما سجّل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 1.765 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.