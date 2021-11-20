مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات بكندا

عثرت فرق الإنقاذ الكندية على جثث 4 قتلى في مجار طينية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، وتم إعلان حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضي بسبب الفيضانات.

البحث عن المفقودين جراء فيضانات كندا

وأوضحت قناة «سي بي سي» المحلية نقلا عن الشرطة، أنه في الوقت الحاضر، يستمر البحث عن شخص واحد مفقود على الأقل، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وبدأت الأمطار في المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، وهطل أكثر من 250 مم من الأمطار على مدى عدة أيام، وهو ما يتجاوز المعدل الشهري.

ارتفاع منسوب المياه في الخزانات بفعل الأمطار

وارتفع منسوب المياه في الخزانات بمقدار 3.5م، الأمر الذي اضطر عشرات الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم، وتسبب ذلك أيضا في نفوق الآلاف من الحيوانات الأليفة في المزارع المحلية.