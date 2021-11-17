«فيضانات كندا»: مقتل شخص وفقدان 2 وتوقف السكك الحديدية

أفاد مسئول بالشرطة الكندية بأن شخصاً واحداً على الأقل قُتل، وفُقد آخران فى أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقى من «فانكوفر».

واعتقد «دواين ماكدونالد»، نائب مفوض الشرطة، فى مؤتمر أمس، أن «الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بعد 160 كيلومتراً شمال شرقى فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية».

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين فى مقاطعة «كولومبيا» البريطانية على المحيط الهادى، فى حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وأوضح ميناء «فانكوفر» أن «الفيضانات والانهيارات الأرضية أدت إلى وقف خدمات القطارات، فى تطور قد يؤثر على شحنات الحبوب والفحم والبوتاس».

وذكرت متحدثة باسم الميناء أن جميع خدمات السكك الحديدية القادمة من وإلى ميناء «فانكوفر» توقفت بسبب الفيضانات فى المناطق الداخلية لمقاطعة كولومبيا البريطانية، كما أغلقت العديد من الطرق السريعة، بما فى ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى «فانكوفر».

وكتبت وزارة النقل والبنى التحتية فى مقاطعة كولومبيا البريطانية فى تغريدة: «بعد هطول أمطار غزيرة طالت انزلاقات للتربة، وفيضانات طرق مختلفة فى المناطق الداخلية، أغلقت العديد من الطرق السريعة فى مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى، كما نشر فريق بحث وإنقاذ لإسعاف عشرات الأشخاص الذين علقوا فى سياراتهم بسبب انزلاقات التربة على طريق قرب (أجاسيز)، على بعد 100 كيلومتر شرق فانكوفر».

وأصدرت مدينة أبوتسفورد، غرب البلاد، أمراً بإخلاء أكثر من مائة منزل وفقاً لإذاعة كندا بسبب الأمطار الغزيرة، وحثت بلدة «ميريت»، على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال الشرقى، سكان منطقة قريبة من نهر على الإخلاء فوراً، ووفرت أسرَّة فى أحد المراكز لاستقبالهم.