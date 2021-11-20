فحص 50 ألف مواطن في حملة «انزل واطمن» ببورسعيد مجاناً

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فحص 50 ألف مواطن ضمن حملة «انزل واطمن» للفحص الطبى الشامل السنوى المجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن «انزل واطمن» هى حملة سنوية بهدف الاطمئنان بشكل دورى على صحة منتفعى التأمين الصحى الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشياً مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التى ساهمت فى تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف «السبكى» أن الحملة مستمرة حتى 15 ديسمبر المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من أبناء بورسعيد، وتشمل 5 فحوصات أساسية «طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، قياس السكر العشوائى»، وذلك للاطمئنان على صحتهم، وخاصة المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وتابع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن الحملة داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد.