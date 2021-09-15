تكريم الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجازاتها خلال العامين الماضيين

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة الدولية لاقتصاديات الصحة (ISPOR _ International Society for Pharmacoeconomics and Outcome research)، المعني باقتصاديات الصحة، الذي يهدف إلى خلق مجموعة من الأعمال، التي تنظر إلى الاستثمار في النظم الصحية المحلية والعالمية، كاستثمار في المستقبل، يحقق أعلى درجات الجودة في الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان إلى أنه يشارك بالمؤتمر، مجموعة من الأعضاء التنفيذيين وصانعي السياسات بالوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الصحي في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شارك قيادات من «الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة السعودية، دار الحرس الوطني، هيئة الصحة بدبي، والجمعية الإماراتية لاقتصاديات الصحة»، إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين الخاصة وشركات الأدوية من دول مصر والسعودية والإمارات وأوروبا.

السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي للدول

وأضافت الهيئة، أنه ناقش المؤتمر وجهات النظر وتبادل المعلومات المشتركة بين جميع الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر للتعاون معًا في وضع القرارات المنطقية والعادلة لسياسات الرعاية الصحية بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجودة من نتائج الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ويضمن استدامة هذه الخدمات واستمرار تطورها وتطابقها مع أعلى معايير السلامة والجودة وممارسات الصحة العالمية.

وتابعت الهيئة: أنه خلال فعاليات المؤتمر تم تسليم درع تكريم للهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنجازاتها في تطور الخدمات والرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد خلال العامين الماضيين وما أسهمت به وحققته من ريادة في تطور القطاع الصحي بمصر، لافتة إلى أنه شارك بالمؤتمر نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد من قيادات الهيئة، يضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، الدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني بالهيئة، والدكتورة نوران الدسوقي، مسئول اقتصاديات الصحة وعضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة لعامة للرعاية الصحية.

السبكي: نستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الصحة هي أحد الجوانب الأساسية لتحقيق الرخاء والنمو الإقتصادي بما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدول، مشيرًا إلى أهمية التركيز على اقتصاديات الصحة حيث تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتكاليف معقولة من خلال الاهتمام بالصحة الوقائية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، إضافة إلى أنها تسهم في خلق فرص اقتصادية تعزز معدلات النمو المستدام وإحداث تطور كبير في الرعاية الصحية وزيادة القدرة التنافسية مع الدول الأخرى المتقدمة في الرعاية الصحية، بما يدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام الهيئة بالمشاركة في جميع المؤتمرات والفعاليات المهتمة بالشأن الصحي المحلية والإقليمية والدولية، بهدف نسج العلاقات وتبادل الخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، بما يحقق رؤيتها وأهدافها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية.