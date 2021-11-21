ما لا تعرفه عن ليلى مراد في ذكرى وفاتها.. اتهمت بالتبرع لإسرائيل

تحل اليوم الذكرى الـ 26، لوفاة الفنانة ليلى مراد، التي تُعد أيقونة من أيقونات الغناء والتمثيل في الوطن العربي، خاصةً بعدما لعبت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار الناجحة، التي تميزت بها، وعلى الرغم من نجاح حياتها المهنية، إلا أن حياتها الشخصية مرت بالعديد من الاضطرابات والشائعات.

اتهامات بالجاسوسية لصالح إسرائيل

وكانت أبرز الشائعات التي واجهت الفنانة ليلى مراد، اتهامها بـ التبرع المادي لـ إسرائيل، حيث كشف ابنها زكي فطين عبد الوهاب، عندما حل ضيفًا في برنامج «معكم»، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع على شاشة «سي بي سي»، حقيقة الأمر، قائلًا: «والدتي تعرضت لشائعات كثيرة في حياتها كانت تجعلها حزينة، وكانت أكثرها ألمًا عليها هو اتهامها بأنها جاسوسة لـ إسرائيل، بل وأنها دعمت الكيان الصهيوني، وأمددته بالعديد من الأموال، حيث قامت إحدى الصحف بنشر تقرير كبير يحمل عنوان (ليلى مراد جاسوسة إسرائيل)».

صدمة تعرضت لها ليلى مراد

وأشار الفنان زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة ليلى مراد، خلال هذا البرنامج، إلى أن هذه الشائعة كانت لها أثر بالغ الصعوبة على والدته، حيث شعرت بالصدمة الكبيرة خلال فترة مرضها، واصفًا هذه الشائعة بـ «الاتهام الشنيع الأصعب التي واجهته ليلى مراد طيلة حياتها».

ليلى تنفي الشائعات الموجهة لها

وأضاف نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، خلال حديثه عن هذه الشائعة، قائلًا: «عندما أُشيع أن والدتي كانت تذهب إلى إسرائيل، وتتبرع للجيش الإسرائيلي بالأموال، كانت متواجدة حينها في سوريا، وعندما سمعت هذه الشائعات كان لديها إصرار كبير على العودة إلى مصر، حتى تنفي الشائعات المتداولة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة في مصر».