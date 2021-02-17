في ذكرى ميلادها.. ليلى مراد أعلنت إسلامها في شهر رمضان وتزوجت 3 مرات

فنانة شاملة، استطاعت أن تثبت موهبتها دون مجهود، بسبب بساطتها وأدائها الرصين، هي ليلى مراد التي تحل اليوم ذكرى ميلادها، وقدمت خلال مشوارها الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية، وفي التقرير التالي نوضح أبرز محطات حياتها:

1- ولدت في الأسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان».

2- والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي «زكي مراد»، الذي أدى أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش.

3- واجهت ظروف صعبة في طفولتها؛ إذ تعرضت أسرتها للطرد من المنزل بعد نفاذ أموالهم .

بدأت مشوارها الفني في سن الـ14

4- بدأت مشوارها مع الغناء في سن الـ14؛ إذ تعلمت على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داود حسني، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة، ثم العامة.

5- تقدمت للإذاعة كمطربة عام 1934 ونجحت، بعدها سجلت أسطوانات بصوتها، عام 1937.

6- وقفت أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب، والمخرج محمد كريم في فيلم «يحيا الحب»، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف إلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي، لتقدم معه فيلمها الثاني «ليلة ممطرة» نهاية عام 1939.

أعلنت إسلامها عام 1946 في شهر رمضان

7- أعلنت إسلامها عام 1946، أوائل شهر رمضان من ذاك العام، وأشهرته في مشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبوالعيون، واستمرت على الدين الإسلامى إلى أن توفت عام 1995.

8- تزوجت 3 مرات، أولهما أنور وجدي في أثناء مشاركتهم سويا في فيلم (ليلى بنت الفقراء)، الذي تولى اخراجه أنور وجدي واستمر زواجهما قرابة 8 سنوات ثم سرعان ما انفصلا بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا، بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف، ثم تزوجت فطين عبدالوهاب الذي أنجبت منه ولدها «زكي».

9- فارقت الحياة في 21 نوفمبر 1995، وكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورة 1998 بمنحها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوي، وعدد آخر من التكريمات.