إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مطار أتلانتا بأمريكا

تسبب إطلاق نار بطريقة غير مقصودة في حدوث فوضى داخل مطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية، وأصيب 3 أشخاص على الأقل، فيما ذكرت مديرية أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان أمس السبت، إن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

وأوقفت إدارة المطار، الرحلات مؤقتا، لكنها بعد نحو ساعتين من الحادث، رفعت هذه القيود. ويعد المطار من أكثر المطارات زحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعثر رجال الأمن أثناء فحص الأمتعة، على مادة محظورة في حقيبة أحد الركاب، وبعد أن فتحوا الحقيبة هرع إليها صاحبها واستل مسدسا وأطلق النار على الفور، وفر هاربًا.

وشددت المديرية الأمريكية، على أن الحادث، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح لا تحمل في طياتها الخطر على حياتهم.

