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محمود مسلم

إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مطار أتلانتا بأمريكا

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وكالات
08:44 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
مطار أتلانتا الدولي

مطار أتلانتا الدولي

تسبب إطلاق نار بطريقة غير مقصودة في حدوث فوضى داخل مطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية، وأصيب 3 أشخاص على الأقل، فيما ذكرت مديرية أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان أمس السبت، إن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

وأوقفت إدارة المطار، الرحلات مؤقتا، لكنها بعد نحو ساعتين من الحادث، رفعت هذه القيود. ويعد المطار من أكثر المطارات زحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

هروب الراكب من المطار

وعثر رجال الأمن أثناء فحص الأمتعة، على مادة محظورة في حقيبة أحد الركاب، وبعد أن فتحوا الحقيبة هرع إليها صاحبها واستل مسدسا وأطلق النار على الفور، وفر هاربًا.

وشددت المديرية الأمريكية، على أن الحادث، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح لا تحمل في طياتها الخطر على حياتهم.

من جانبها، ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية في وقت سابق، أن فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت ما وصفه البعض بحالة من الهلع لدى المسافرين.

وكانت هيئة الإذاعة الأمريكية «أيه بي سي»، أكدت في وقت سابق، أن المواطنين في الولايات المتحدة يعيشون مع عنف الأسلحة النارية، حيث تستمر حوادث إطلاق النار في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

 

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