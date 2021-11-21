قتيل و3 مصابين إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

لقى مستوطن إسرائيلي مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر وقوع عملية هجوم مسلح بالقرب من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلنته الشرطة الإسرائيلية.

عملية إطلاق نار وإصابات في القدس

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في بيان لها إنه نحو الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد نفذ مسلح بسلاح من نوع باريتا، عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس، على حد وصفها، وأضاف البيان، أن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة مدنيين بجروح خطيرة، وفق مصادر طبية، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب شرطيين آخرين بجروح طفيفة.

الرد بإطلاق النار تجاه منفذ عملية الهجوم

وعقب عملية الهجوم وإطلاق النيران رد أفراد قوات الشرطة وحرس الحدود بإطلاق النار صوب منفذ العملية وقاموا بتحييده، وذلك وفقما أكده بيان الشرطة الإسرائيلية، وفي وقت لاحق أكد مسؤول بالمستشفى على أن أحد الجرحى توفوا متأثرين بجروح.

شخصان نفذا الهجوم

وفي تقارير أولية عن العملية التي وقعت صباح اليوم فقد ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا، مشيرة إلى أن المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقاً، وأفاد موقع «روسيا اليوم» أنّ منفذ العملية ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلحاً ويلبس درعاً واقياً من الرصاص، ويذكر أنه كان يحمل سلاح رشاش «كارلوغوستاف».

ومن جانبها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وشهدت العيسوية، أمس، مواجهات عنيفة لليوم الرابع على التوالي إثر اقتحام الاحتلال للبلدة، والتنكيل بالمواطنين، وكانت قوات الاحتلال قد اعدمت الفتى عمر أبو عصب من العيسوية، مساء الأربعاء المنصرم، أثناء تواجده في مدينة القدس، ولا تزال تحتجز جثمانه.