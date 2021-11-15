مُستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - في بيان صحفي - أن 85 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية.

85 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتعيق دخولهم.