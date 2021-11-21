أبو الغيط يحذر من عدم تسوية القضية الفلسطينية: «وصفة لمزيد من العنف»

التقى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بريت ماجورك، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 نوفمبر الحالي، حيث ناقشا عددا من القضايا الإقليمية المهمة، فضلا عن استعراض المواقف العربية والأمريكية من أزمات المنطقة المختلفة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، بحسب بيان، بأنّ أبو الغيط حذّر خلال اللقاء من أنّ استمرار القضية الفلسطينية من دون أفق سياسي للتسوية هو وصفة للمزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية أن تُمارس الإدارة الأمريكية ضغطاً على إسرائيل للدخول في عملية تفاوضية جادة، وداعياً الإدارة إلى الإسراع بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كرسالة مهمة لمختلف الأطراف على جدية الالتزام بحل الدولتين.

أبوالغيط: السوريون يدفعون ثمن الصراعات

وأضاف المصدر أنّ أبو الغيط ناقش مع المسؤول الأمريكي تطورات الأزمة السورية، معتبرا أنّ الشعب السوري هو من يدفع ثمن الصراعات التي تدور بين قوى خارجية على أرضه.

ترتيب البيت العراقي

وتطرقت المحادثات إلى الوضع في العراق، حيث أكد أبوالغيط أهمية الانتخابات الأخيرة ودلالات نتائجها، وضرورة العمل على اغتنام الفرصة التي وفرتها الانتخابات لترتيب البيت العراقي من الداخل، ووضع البلاد على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنّ القوى التي تريد الانقلاب على العملية الانتخابية لا تسعى لمصلحة العراق وتستهدف تقويض أركان العملية الديمقراطية.

وأوضح المصدر أنّ أبوالغيط تناول الوضع اليمني، وأشار إلى أهمية دعم الشرعية في هذه المرحلة الحاسمة، خاصة وأنّ الحوثيين يتمتعون بدعم كبير من إيران التي تستخدم الصراع اليمني كورقة ضغط في المفاوضات حول برنامجها النووي.

وأكد أبو الغيط أنّ التسوية السياسية تُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام في البلاد، ولكن الطرف الحوثي ومن يقف وراءه، لا يرغب في السلام، ولا يعبأ بما لحق بالبلاد من خراب جراء الحرب المستمرة.