أبو الغيط يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي على هامش حوار المنامة

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نايف الحجري، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجاري.

تعزيز سبل التعاون

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون، من أجل تطوير العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان مؤخراً.

مناقشة الأزمات التي تتصدر المشهد العربي

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا والأزمات التي تتصدر المشهد العربي في الآونة الحالية، حيث أكد أبو الغيط على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في دعم التعاون بين أعضائه، واعتبر أن دوره يُمثل إضافة للعمل العربي المشترك.