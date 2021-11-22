عجوز يواجه الأمطار بـ«كيس بلاستيك» لبيع أنابيب البوتاجاز بكفر الشيخ

يستيقظ في الصباح الباكر، ويرتدي ملابسه المعتاده وأعلاهما «كيس بلاستيكي مشمع»، للوقاية من الأمطار، يجوب شوارع مدينة سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بعربته «الكارو» التي يجرها «حماره»، والتي تعتبر كل رأس ماله في الحياة، يبحث عن زبون لبيع الأنابيب أو أسطوانات الغاز، ليعود بعد ساعات عمل شاقة بمبلغ من المال يسد به رمق أولاده، ويوفر به احتياجات أسرته المكونة من 5 أفراد.

العم إبراهيم عبيد، البالغ من العمر 65 عاماً، أو كما يحب أن يناديه الناس«أبو بسيوني»، تراه متجولا في الشوارع مبتسما في وجه كل من يقابله، يبحث عن زبونه بالطرق والشوارع ليبيع له أسطوانة الغاز وبـ«مفتاح حديدي» يدق على الأنابيب، ليعلن عن وصوله لزبائنه الذين يبحثون عنه ويقوم بتوصيل أنبوبة البوتاجاز لهم حتى باب الشقة، قائلا: «بطلع الصبح بدري، وبكون جايب الأنابيب من المستودع بالليل، وبحملها على العربية الكارو وأجوب شوارع سيدي سالم بحثاً عن رزقي ورزق ولادي».

عم إبراهيم يعمل بائع أنابيب منذ 35 سنة

75 جنيهاً هي ثمن تغيير أنبوبة البوتاجاز وتوصيلها حتى باب الشقة، تسبقها رحلة شاقة من المستودع وحتى توصيلها للزبون: «الموضوع متعب وشاق بس مليش مهنة غيرها، شغال فيها من 35 سنة، والناس عارفاني وبتستناني علشان يغيروا أنابيب البوتاجاز، وربنا بيراضيني، ومعايا تصريح لبيع الأنابيب، وبضطر أحياناً الصعود لـ10 أدوار بحثا عن رزقي ورزق ولادي»، بحسب أبو بسيوني.

«كيس بلاستيكي» يرتديه عم إبراهيم لحمايته من مياه الأمطار التي ضربت كفر الشيخ خلال الساعات الماضية، «لبست المشمع علشان يحميني من الشتاء وهدومي متتبلش من المياه، الظروف بتضطرني اخرج في الشتاء، علشان لو قعدت مش هلاقي رزق ولادي، وببيع حوالي من 10 لـ 20 أنبوية بوتاجاز في اليوم على حسب، وأوقات برجع بالكمية كلها من غير بيع، ده رزق وربنا مقسمه، وأنا رامي حمولي عليه، ولأني باخد علاج بيصرف كتير».

العجوز: «نفسي في معاش»

لا يتمنى الرجل الستيني سوى توفير معاش له حيث بلغ الـ65 عاماً، ويرغب في توفير حياة كريمة لأولاده: «نفسي في معاش، قدمت قالولي أنت معاك تصريح بيع أنابيب من التموين وده بيرفض المعاش، طيب ما أنا شغال على باب الله، ونفسي بس اتقاضى معاش ثابت، على الأقل لو قعدت يوم في البيت ألاقي أكل».