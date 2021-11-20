تأثير «حياة كريمة» على بيئة الأعمال تتصدر أجندة مؤتمر «بيزنكس» الدولي

اختُتمت فعاليات معرض مصر للأعمال «بيزنكس»، أول وأكبر منصة لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصرية؛ بالحديث عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر التي امتدت على مدار يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال.

خبراء يناقشون تأثير «حياة كريمة» بمؤتمر «بيزنكس الدولي

وناقش المؤتمر، عدة قضايا هامة، جاء في مقدمتها جلسة بعنوان «تأثير المبادرة الرئاسية حياه كريمة.. إنجازات عابرة لتحسين جودة حياة المصريين».

وتناول المؤتمر فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي انطلقت تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير أساسيات الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين، وشارك فيها أحمد عبد الحكيم، مسؤول المتابعة الميدانية في مؤسسة «حياة كريمة»، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأدار الجلسة الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية البشرية.

المؤتمر ناقش: توجهات السوق العقارية والانتقال إلى العاصمة الإدارية

كما ناقش المؤتمر نموذج «الفرانشيز» وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية، إلى جانب العديد من فرص الاستثمار في مجال العقاري التجاري والإداري، وشهدت جلسات المؤتمر، بحث ومناقشة آليات وطرق تقنين الأوضاع الخاصة بمسوقي العقارات في مصر، وخطوات تأهيلهم للعمل بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع، ومناقشات حول الشركات العائلية، والتحديات التي تواجهها والمزايا الخاصة بها، وركزت الجلسة على مناقشة عدة ركائز، في مقدمتها أداء الشركات العائلية خلال السنوات الماضية على المستوى العربي والعالمي وتأثيرها بجائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تساعد الشركات العائلية على تأسيس هذا النوع من الشركات الآن، إلى جانب تمثيل المرأة في قيادة الشركات العائلية.

كما تعرض المؤتمر لقضية الضرائب على التجارة الإلكترونية، وأدار الجلسة الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، وتناولت الجلسة دور وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وعملها على حصر ومتابعة وتسجيل الشركات، التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

«حياة كريمة» إنجازات عابرة ستظل في ذاكرة الوطن

وناقشت الجلسات، فرص الاستثمار في الامتياز التجاري داخل السوق المصرية، وأدارها الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، جلسات تحت عنوان «التصدير لأفريقيا.. واقع ومستهدفات» شارك فيها، الدكتور شريف سليمان، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وجلسة بعنوان «تغذية صحية لأعمال متطورة»، وركزت هذه الجلسة النقاشية على كيفية تعزيز النظم الغذائية الصحية، وممارسة الرياضة يوميا، وتأثيرها على ساعات العمل، وكيفية تحديد النظام الغذائي المناسب، وشارك فيها الدكتورة ريهام عز، أخصائي التغذية العلاجية.

التكنولوجيا المالية ورفاهية الحياة

ودارت مناقشات الجلسات، حول التكنولوجيا المالية ورفاهية الحياة، وناقشت أهمية التمويل الرقمي في دعم المشروعات، ودور التمويل الرقمي في إعادة تنشيط الاقتصاد وبنائه بطريقة مستدامة وشاملة، إلى جانب دور البنوك في دعم الشركات المطبقة لتكنولوجيا التعامل عن بعد.

كما تناول المؤتمر، ملف العلامات التجارية من المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في دعم التسويق الإلكتروني لها، وشارك فيها الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع «رواد 2030»، والدكتور نزار سامي، استشاري ريادة الأعمال والابتكار، ومحمد الحارثي، استشاري تطوير الأعمال والإعلام الرقمي، وتامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة «رواد النيل»، وذهبت إحدى الجلسات لمناقشة واستعراض توجهات السوق العقاري التجاري والإنتقال إلى الجمهورية الجديدة.