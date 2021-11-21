«شعبة شركة الصرافة» توضح أسباب صمود الجنيه مقابل الدولار

واصل الجنيه صموده أمام سعر الدولار، في كل البنوك وشركات الصرافة، وسط تراجع 5 عملات أجنبية أخرى، بالمقارنة بالليرة التركية، وتوقع متعاملون فى سوق الصرف، بأن هناك توقعات بصمود الجنيه المصري، حتى نهاية العام الجاري.

شعبة الصرافة: قناة السويس والسياحة أبرز أسباب صمود الجنيه

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن صمود الجنيه، جاء نتيجة زيادة التدفقات الأجنبية للموارد الدولارية، والارتفاع الكبير فى تحويلات العاملين بالخارج، والتصدير، وقناة السويس والسياحة، مشيرا إلى أن رغم الأزمة العالمية التي يواجهها قطاع السياحة، إلا أن مصر تعد من الواجهات السياحية التي يقصدها السائح.

وأرجع «الحريري»، صمود الجنيه أيضا، الإجراءات والضوابط والشروط الاستيرادية التي فرضها الحكومة وقانون الاستيراد الجديد، والذي تسببت في تحجيم الواردات، ما أدى إلى ترشيد الاستيراد لقائمة كبيرة من السلع بمنع استيرادها مثل السلع الكمالية والترفيهية، والسلع التي لها بديل محلي.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي استقرارا، إذ لم يشهد أي تحرك في سعره منذ أكثر من شهرين، وبالتحديد منذ يوم 16 سبتمبر 2021، حيث منذ ذلك التاريخ لم تتحرك أسعار الصرف للدولار.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر خلال بداية العام، وبالتحديد في 3 يناير، عقب احتفالات بداية العام، والذي سجل خلالها سعر 15.67 جنيه للدولار الواحد للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وواصل الجنيه صموده أمام الدولار، ليباع بسعر 15.66 وفقا لبيانات البنك المركزي.

الجنيه مقابل اليورو

سجل اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 21 نوفمبر، تراجعا بقيمة 0.104% ليباع بسعر 17.71جنيه.

الجنيه مقابل الاسترليني

بيع الاسترالينى مقابل الجنيه بسعر 21.11 جنيه اى بتراجع 0.107% اليوم الاحد 21نوفمبر

الجنيه مقابل الين اليابانى

سجل الين اليابانى مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 0.44% ليباع بسعر 13.80جنيه

سعر الجنيه مقابل الفرنك السويسرى

سجل الفرنك السويسرى تراجعا امام الجنيه المصرى ليباع بسعر 16 جنيها بتراجع 1.54%.