شهد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي استقرارا خلال تعاملات، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، كما استقرت أسعاره في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل متوسط السعر اليوم لدى المركزي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، والتي استقرت منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث تتأثر أسعار صرف الدولار بالأحداث العالمية سواء السياسية والاقتصادية، كما يؤثر سعره على العديد من الصناعات، وكذلك المستوردين والسلع، لذلك يهتم الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال بمتابعة تحركاته السعرية يوميا.

لم تتحرك أسعار الدولار في مصر بشكل كبير منذ بداية العام الحالي 2021، حيث تمحورت أسعار التحرك في حدود الـ8 قروش فقط صعودا وهبوطا خلال الـ11 شهرا الماضيين.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي استقرارا، والذي لم يشهد أي تحرك في سعره منذ أكثر من شهرين وبالتحديد منذ يوم 16 سبتمبر 2021، حيث منذ ذلك التاريخ لم تتحرك أسعار الصرف للدولار.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر خلال بداية العام وبالتحديد في 3 يناير عقب احتفالات بداية العام، والذي سجل خلالها سعر 15.67 جنيه للدولار الواحد للشراء و15.77 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار تم تسجيله في يونيو الماضي

وجاء أقل سعر للدولار خلال الـ11 شهرا الماضيين في يوم 13 يونيو، والذي جاء فيه سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بقيمة 15.59 جنيه للدولار الواحد للشراء.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020، حيث بلغت إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 بلغ نحو 21.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 2.0 مليار دولار، وبمعدل 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.