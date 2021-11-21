سهير البابلي وإسعاد يونس.. ثنائي فني صنع تاريخه بمسلسل بكيزة وزغلول

«أنا بكيزة الدرملي بنت الأصول، وأنا زغلول العشماوي ابن أبو زغلول»، من أشهر الكلمات التي وقعت على مسامع الجمهور، وهي أغنية تتر بداية مسلسل «بكيزة وزغلول» الذي أبدعت فيه سهير البابلي بدور «بكيزة الدرملي».

وقالت سهير البابلي في تصريحات تليفزيونية، إن هناك مشاهد كثيرة لم تكن مكتوبة، وارتجلت فيها، متابعة: «أي كلام بيجي له علاقة بالموضوع كنا بنقوله، وكانت دائماً إسعاد يونس تقولي ادخلي في النص، فكنت بقول كلام وهي بترد عليا عادي، فهو عمل لم يتكرر مرة أخرى».

مسلسل بكيزة وزغلول

بكيزة وزغلول، تأليف إسعاد يونس، وبطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، وإخراج أحمد بدر الدين.

وطرح المسلسل عام 1986، ويحكي قصة بكيزة التي فوجئت بعد وفاة زوجها الثري المسن «العشماوي» بحضور ابنته «زغلول» التي تربت في الفقر بعيداً عن والدها الثري، وتوالت الأحداث في إطار اجتماعي وكوميدي بحت.

وفاة سهير البابلي

وتوفيت منذ قليل، الفنانة سهير البابلي عن عمر ناهز الـ 86 عاماً، بعدما أعطت عمرها للفن.

تطورات حالة سهير البابلي قبل وفاتها

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام، استلزمت إيداعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتبين إصابتها بجلطة على الرئة، فضلاً عن إصابتها بنوبة سكر تسببت في دخولها بغيبوبة، ما أثر بالسلب على عضلة القلب.