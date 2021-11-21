آخر ظهور لـ سهير البابلي قبل وفاتها.. حذرت المواطنين من كورونا «فيديو»

رحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، بعدما دخلت أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بغيبوبة سكر ومضاعفاتها دخلت على إثرها العناية المركزة إلى أن وافتها المنية، منذ قليل.

سهير البابلي تحذر الجمهور من كورونا

وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة سهير البابلي، من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تحذر الجمهور من خطر فيروس كورونا وتطالبهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقالت «البابلي» في مقطع الفيديو: «يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم أوعوا ياولاد الفاصوليا والله لو اتخاصمتوا أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي».

سهير البابلي

قدمت الفنانو سهير البابلي رصيدا فنيا كبيرا يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».