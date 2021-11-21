إسعاد يونس تنعى صديقة عمرها سهير البابلي بصورة وقلب مكسور

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وفاة صديقة عمرها الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

إسعاد يونس تنعى سهير البابلي بصورة وقلب مكسور

ونشرت إسعاد عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بالراحلة سهير البابلي واكتفت بنشر قلب مكسور دون أي تعليق.

سهير البابلي

قدمت الفنانة سهير البابلي رصيدا فنيا كبيرا يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».