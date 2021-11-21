رفض طعن استبعاد رئيس نادي الترسانة الحالي ونجله من الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من محمد وائل صلاح الدين المحامي، وكيلا عن محمد سلام وعماد حمدي المرشحين، الذي يطالب فيها باستبعاد طارق سعيد حسانين ونجله محمد طارق سعيد المرشحين على عضوية نادى الترسانة من قوائم المرشحين وتنقية كشوف الانتخابات.

عدم إدراج المطعون ضدهما بالكشوف النهائية للانتخابات

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 6740 لسنة 76 قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بصفته ومدير إدارة الهيئة الرياضية بالجيزة بصفته ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الترسانة بصفته بعدم إدراج المطعون ضدهما بالكشوف النهائية للانتخابات حتى تصبح الانتخابات قانونية.

الدعوى طالبت باستبعاد رئيس مجلس الإدارة

وتضمنت الدعوي، المطالبة باستبعاد رئيس مجلس الإدارة الحالي لفقدانه أحد شروط الترشح كما تضمن الطعن استبعاد مرشحين لعضوية نادي الترسانة لفقدانه أحد شروط الترشح.