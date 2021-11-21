رئيس التحرير

محمود مسلم

قرار جمهوري بتعيين المستشار عمرو الجوهري نائبا لرئيس مجلس الدولة

كتب:

الوطن
12:31 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
السيسى

السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار قم 554 لسنة 2021، بتعيين المستشار عمرو بكر محمود الجوهري، نائبا لرئيس مجلس الدولة، على أن يكون خلفا للمستشار طه فتحي طه محمود محمد دسوقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسابقا على المستشار محمد أحمد اسماعيل أبورحاب، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يعين وكيلا في مجلس الدولة، المستشارين الواردة أسماؤهم فيما بعد، وذلك اعتبارا من 31/8/2021، ويبلغ عددهم 252 مستشارا، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يؤيد شطب نجل محمد مرسي وآخرين من نقابة المحامين

مجلس الدولة يأمر بإزالة محال مخالفة وإعادة مكانها لـ«جراج» بالمنيل

حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. منها براءة رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك

مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية.. حكم نهائي

مجلس الدولة يلزم «أسوان» بدفع 5 ملايين جنيه للتأمين الصحي

نائب رئيس مجلس الدولة: الدستور المصري 2014 تقدم على نظيره الأمريكي