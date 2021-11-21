قرار جمهوري بتعيين المستشار عمرو الجوهري نائبا لرئيس مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار قم 554 لسنة 2021، بتعيين المستشار عمرو بكر محمود الجوهري، نائبا لرئيس مجلس الدولة، على أن يكون خلفا للمستشار طه فتحي طه محمود محمد دسوقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسابقا على المستشار محمد أحمد اسماعيل أبورحاب، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يعين وكيلا في مجلس الدولة، المستشارين الواردة أسماؤهم فيما بعد، وذلك اعتبارا من 31/8/2021، ويبلغ عددهم 252 مستشارا، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.